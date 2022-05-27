金融巨鱷索羅斯：普丁威脅斷氣 明顯是在敲詐歐洲

億萬富豪、傳奇投資人索羅斯 (George Soros) 週四 (26 日) 表示，俄羅斯總統普丁威脅斷供天然氣，很明顯是在敲詐歐洲，普丁的談判地位其實並未如他假裝那般穩固。

芬蘭 21 日因拒絕以盧布支付天然氣款項、堅持加入北約，遭俄羅斯切斷天然氣供應，波蘭及保加利亞兩國也在 4 月 27 日也遭到俄羅斯「斷氣。」

索羅斯致函義大利總理德拉基時指出，普丁威脅斷供天然氣，很明顯是在敲詐歐洲，但普丁也要仰賴天然氣收入來支撐俄國經濟，因為歐洲是其唯一市場，呼籲歐洲冷靜以對。

索羅斯在信中提及：「普丁中止供應天然氣給歐洲，導致歐洲天然氣短缺，推高價格，他也狠撈一筆，但他的談判地位沒有他假裝的那般穩固。」

索羅斯進一步解釋：「俄國天然氣儲存量預計將在 7 月前達到上限，而歐洲是普丁唯一的市場。若他不對歐洲供氣，就得關閉西伯利亞的天然氣井，約 1.2 萬座氣井會受影響，關閉這些氣井需要時間，一旦關閉後也難以重啟，因為那些設備非常老舊。」

Energy Aspects 分析師 Leon Izbicki 同意俄羅斯的天然氣儲存量已接近滿載，可能在今年夏天達到這個目標。

Izbicki 補充道，由於缺乏管道基礎設施，俄羅斯的天然氣儲存缺乏靈活性，也沒有辦法將天然氣從歐洲轉移到亞洲等地。