打炒房+缺工缺料 4月房貸建融年增率創近1年半新低

金管會今 (26) 日公布，建築加上住宅房貸餘額年增率 10.5%，創 2020 年 11 月、一年半以來新低，顯示資金流向不動產增速放緩，主要是因為各部會實施健全房市方案奏效，加上本身建案缺工缺料等因素所致。

金管會統計，4 月建築融資餘額 3 兆 2546 億，逾放比 0.05%；購屋貸款 8 兆 9779 億元，逾放比 0.08%。銀行局副局長林志吉表示，4 月建築融資年增率 12.37%，比起上次低點落在 2020 年 11 月，此次下降趨勢較明顯；住宅貸款年增率 9.23%，則有上有下、較沒有一致下降趨勢。

林志吉進一步表示，昨天央行分析，建築貸款餘額下滑主因建商度推案保守，加上近一、兩年各部會都在實施健全房市方案，另外，3 月央行升息、4 月新冠疫情升溫，都可能影響建築貸款。

此外，《銀行法》72 之 2 條規定，本國銀行承做房貸、建築融資不得超過國銀承做不動產放款 30% 占比法定限額，據銀行局統計，全體銀行平均占比為 26.86%，整體房貸加建築融資餘額為 12.88 兆元；若以單家銀行來看，已達 29%「警戒線」的銀行維持一家，28-29% 新增 1 家至 10 家，27%-28% 漸少 1 家為 7 家。