〈采鈺轉上市〉已接獲IDM客戶訂單 龍潭新廠3年內達經濟規模

采鈺 (6789-TW) 今 (26) 日舉辦上市前業績發表會，總經理辛水泉表示，代工廠與 IDM 相比，因接觸多元客戶與應用，技術能力快速增長，目前已接獲 IDM 客戶訂單並量產，未來也將持續精進技術，吸引更多客戶，龍潭新廠則預計三年內就可達經濟規模。

辛水泉指出，IDM 廠從設計、生產到售出產品，具備良好的系統整合知識，不過，代工廠也可透過長期的夥伴關係，進行上下游整合，同樣可以具備強勁的競爭力。

辛水泉更舉例，由於代工廠須面對各式各樣的客戶，應用領域不一樣，有助技術能力快速增長，且隨著技術導入後，因為采鈺具備龐大客戶群，可有效克服量產的學習曲線，強調要爭取客戶別無他法，就是把技術做好、產能備好，把客戶服務好。

至於龍潭新廠規劃，資源企劃組織副總黃文榮說明，龍潭廠以 12 吋生產為主，換算成 8 吋約當產能，規模約與新竹廠相當，年產能約 220 萬片，預計達經濟規模約需 3 年時程，屆時將為采鈺帶來新一波成長的契機。

采鈺龍潭廠 5 月已完成工廠登記與使用執照，現階段正著手機台試車與產品驗證，預計今年第四季會開始進行第一階段的量產，產品除了彩色濾光膜外，還會再發展微型光學產品，產能待與客戶協議後，再逐步進行擴充。

至於 Metalens 超透鏡新製程，晶圓級光學元件組副總謝錦全補充，由於其採用薄型化的模組設計，可有效解決厚度、組裝問題，成本也較低，應用在未來 AR/VR 上。