台灣高鐵攜手工研院完成全台首座BRT 本土化發展超標

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (19) 日宣布，攜手工研院完成轉向架走行測試設備 (Bogie Running Tester, BRT) 自主開發和生產製造，高鐵表示，本土化維修物料採購占比至第一季底已達 35.1%，預估至年底將達 36.2%，達標率較 2017 年訂定的目標值超出 20%。

台灣高鐵說明，此次與工研院完成的高鐵 BRT 測試設備，整體國產化比例高達 99.66%，使我國成為全球少數具備 BRT 製造實力的國家，該設備已通過嚴格的歐盟產品安全認證 (Conformite Europeenne, CE)，未來將有望與工研院共同行銷國際。

工研院進一步指出，這次與台灣高鐵合作開發出全台第一座 BRT，有三個指標性意義，包括 (1) 證明我國具備軌道產業技術自主化能力、(2) 展現智慧化國產維修設備整合能力，以及 (3) 透過機電、機構技術、系統整合技術開發，鏈結國內零組件廠商，建立本土軌道產業鏈，未來將與高鐵持續深化合作，帶動鐵道技術和關聯產業發展，進而爭取東南亞等地的海外市場商機。

台灣高鐵打造的 BRT 測試平台，是國內軌道業界創舉，不僅結合東元電機、台達電子、忠建機械等在地優秀廠商技術能量，具備應用彈性高、容易維護、具可擴充性及電能回生等功能與優勢，未來可望廣泛應用在其它軌道運具維修測試上，相關技術已由工研院提出專利申請，未來將由工研院和高鐵共同持有 50% 專利權。

台灣高鐵表示，日前明確訂定維修物料本土化 5 年倍增政策目標，規劃採購本土維修物料占比至今年底達 30%，不過，目前已提前達標，至 3 月底本土化維修物料採購占比已達 35.1%，預估至年底更將達 36.2%，整體達標率較 2017 年訂定的目標值超過 20%。

台灣高鐵目前已與 127 家國內廠商合作，成功開發出 1207 件高鐵維修物料，尚有多項重要設備即將完成本土開發製造，包括與台灣車輛公司合作開發的柴液型調度機關車；與中台橡膠公司合作開發可提升列車平穩度的二次懸吊系統；與神通電腦公司合作的列車內部顯示器等。