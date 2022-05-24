外資大買面板雙虎與運輸族群 賣超集中金融股

台股今 (24) 日電金權值股同步走弱，成交量能低迷，開高走低，終場下跌 192.78 點，收 15963.63 點，失守萬六。外資今日大買面板雙虎與運輸族群，賣超火力則集中金融股，大賣 4 檔個股上萬張，聯電也遭出脫 2 萬張。

觀察三大法人，外資反手賣超 80.6 億元，投信買超 17.36 億元，自營商賣超 31.85 億元，三大法人共賣超 95.1 億元。

期貨方面，外資增持多單 983 口，多單未平倉口數增至 5024 口；投信增持空單 722 口，空單未平倉口數增至 10095 口；自營商則減持多單 857 口，多單未平倉口數降至 9847 口。

外資今日大買面板雙虎與運輸族群，買超群創 1.1 萬張、友達 5498 張，貨櫃三雄陽明 1.3 萬張、長榮 7976 張、萬海逾 3000 張，航空雙雄長榮航、華航分別超過 6500 張，其他傳產股包括華新、大同也獲敲進超過 1 萬張。

外資賣超火力集中在金融股，賣超開發金 4.8 萬張、新光金 2.4 萬張、元大金 2.3 萬張、國泰金 1.3 萬張，中信金及富邦金各超過 9500 張；不過，外資也買超部分金融股，買超上海商銀 6011 張，第一金、京城銀各逾 5000 張，合庫金、華南金各逾 4000 張。

電子權值股也難逃外資賣壓空襲，大賣聯電 2 萬張，宏碁、仁寶、金像電、世界與欣興各超過 4000 張，台積電、鴻海、景碩、緯創、建漢、廣達都超過 3000 張。

法人指出，大盤上檔月線仍有不小賣壓，且近期上攻時，量能均未能有效放大，反彈難度不小，短線不排除回測前波低點的可能。