台股量縮跌破萬六 三大法人賣超95.1億元 外資提款80億元

台股今 (24) 日走勢虎頭蛇尾，早盤一度站上 16200 點，隨著電子股賣壓湧現，尾盤跌幅擴大，加權指數直接摜破萬六大關及 5、10 日線支撐，終場下跌 192 點，收在 15963 點，成交值僅約 2080 億元。三大法人合計賣超 95.1 億元，外資終止連 2 賣。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資反手賣超 80.6 億元，投信買超 17.36 億元，自營商則賣超 31.85 億元，三大法人合計賣超 95.1 億元。

電子股今天無力撐盤，台積電開盤後一度漲至 531 元，隨著賣壓出籠，股價翻黑跌逾 1%，終場收 520 元；聯電跌幅也擴大至 2.6%，摜破 50 元關卡；此外，國巨、瑞昱、台達電、研華、南亞科、欣興、南電等產業指標股賣壓都相當沉重。

千金股今天同步落難，股王矽力 - KY 暴跌 9%，收 2600 元，股后信驊跌幅也高達 7.9%，力旺重挫逾 5%，譜瑞 - KY、祥碩、AES-KY 均下挫超過 3%，世芯 - KY 大跌 4%，一度失守 900 元關卡，唯獨旭隼終場股價逆勢上漲 2.8%。

航海王今天同步轉弱，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海下挫 1-2%，航空雙雄華航、長榮航跌逾 1%，不過，散裝航運股中航、台航、四維航、新興仍獲得買盤點火。