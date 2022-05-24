晶圓代工費漲價 分析師：最終會讓電子產品變得更貴

分析師表示，隨著晶圓代工廠準備提高價格，依賴半導體的產品將變得更加昂貴。

此前，多家媒體報導，包括台積電 (2330-TW)、三星和英特爾 (INTC-US) 在內的全球最大代工廠，正在考慮進一步調漲價格。

貝恩 (Bain) 半導體分析師 Peter Hanbury 表示，過去 1 年代工廠已經漲價約 10-20%，今年預計還會漲，但漲幅將減少到 5-7%。

Hanbury 指出，由於半導體晶片持續短缺，因此製造商能夠收取溢價，客戶願意支付以確保供應，不過，預計到今年年底，一些晶片的短缺將獲得緩解。

Forrester 分析師 Glenn O"Donnell 表示，在當前的經濟環境下，晶片價格上漲應該不會讓任何人感到意外，他預計，價格將上漲約 10-15%，或與通貨膨脹大致相當。

他指出，目前晶片需求仍高，而供應受限，晶片製造商面臨著因烏克蘭戰爭而加劇的供應問題，包括電力在內的能源價格也在上漲。而最終，這些漲價的錢可能轉嫁到電子產品的消費者。

O"Donnell 說，他預計個人電腦、汽車、玩具、消費電子產品、電器和許多其他產品會變得更貴，「這類產品的利潤已經很緊，所以他們別無選擇，只能提高價格」。

Accenture 全球半導體負責人 Syed Alam 表示，任何產品價格上漲的幅度，將取決於半導體成本所占的比重，考慮到這些因素，使用 GPU 和高端 CPU 等更先進晶片的產品價格，更容易上漲。