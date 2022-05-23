新纖幼獅園區開發案完成簽約 45億元打造集團智慧港埠

新纖 (1409-TW) 今 (23) 日與桃園市政府、國產署簽定幼獅園區土地開發案合約，預計將斥資 45 億元，打造集團的「智慧港埠(Brain Port)」。

「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」位於幼獅工業區旁，面積共 3.4 萬坪，設定 50 年地上權，整案投資金額超過 45 億元，計劃 5 年完成「幼獅青年創業村」的興建及營運，8 年內完成全區土地開發。

新纖表示，因應亞洲矽谷推動方案、工業 4.0 等政策，幼獅園區規劃以「產業數位轉型」及「健全青創生態」概念為基礎，分二面向發展，打造「智慧、生態、創新、幸福」為主軸的綠色智慧生產園區。

其中，新創事業與研發應用共生共存，匯聚新創及工業 4.0 關聯產業，如物聯網、大數據運用、智慧製造等，激發更多新創火花、共享經濟等相關產業的創新實現，進而促進傳統產業技術升級。

另外，園區也將結合 AI、大數據等數位轉型概念，以尖端科技材料為基礎的循環經濟與智慧製造，將成為新光合纖「智慧創新 掌握纖機」的「智慧港埠」，並推動青年創業，預估將增加 1500 個在地就業機會。

而今日由新纖子公司新光幼獅董事長羅時銓、與桃園市經發局長郭裕信以及國產署北區分署長郭曉蓉共同簽約，新纖董事長吳東昇、桃園市長鄭文燦及國產署長曾國基等人均出席見證。