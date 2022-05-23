南緯攜手欣欣大眾 跨足元宇宙健康應用

紡織廠南緯 (1467-TW) 與欣欣大眾 (2901-TW) 今 (23) 日宣布攜手進軍元宇宙市場，南緯旗下旗下懷緯生技將在欣欣百貨商場，打造全台首座 AR/VR 健康促進訓練場館，預計 11 月落成啟用。

南緯暨懷緯生技董事長林瑞岳表示，「元世紀 MeSha VR 戰能訓練基地」場館將以建構元宇宙的運動健康聯盟為目標，並以智能化管理服務為基礎，打造訓練 (Training)、照護 (Treatment)、運動 (Sport)、科學 (Science)、鍛鍊 (Exercise)、休閒 (Entertainment) 推動六大營運宗旨。

林瑞岳進一步指出，場館透過高科技運動、鍛鍊模式結合身體素質偵測的應用，下一步更規劃與醫療院所連結，打造智慧醫療健康管理平台，實施復健與達成治療輔助，成為醫療院所量能備源，打造精準照護新模式。

「元世紀 MeSha VR 戰能訓練基地」運用 AR/VR 軟硬體技術，結合訓練設備器材，與身體素質偵測及與紀錄配備，打造健康促進訓練基地，此外，館內 AR/VR 軟體也導入軍事訓練及對戰模擬場景，使用與軍用同等觸感的模擬槍械等戰鬥裝備，達到全民國防、增加國家戰力目標。