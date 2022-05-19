疫情重創經濟 貸款、信用卡債可展延到明年6月底

新冠肺炎本土確診案例節節攀升，今 (19) 日一口氣暴增超過 9 萬例，本土病例人數累計突破百萬人，疫情衝擊經濟，很多人擔心房貸、車貸、信用卡卡債繳不出來，金管會宣布，原定 6 月截止的銀行個人展延債務協處機制，將延長一年到 2023 年 6 月底。

金管會從 2020 年 2 月 18 日起，針對受疫情影響導致房貸、車貸、信貸等個金貸款還款出現困難者，提供緩繳或展延 3-6 個月的措施。考量疫情衝擊尚未結束，2020 年 5 月 29 日、12 月 25 日及 2021 年 6 月 2 日、12 月 1 日四度函請各銀行延長期限，將期限延長至今年 6 月底。

近期疫情急遽升溫，金管會表示，考量國內外疫情變化，影響個人債務償還能力，金管會已於 5 月 12 日邀集中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及相關銀行進行討論，就個人金融產品包括：房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，本金或利息可以申請展延 3 至 6 個月，展延期間免收違約金及遲延利息；信用卡帳單的應付帳款也可以申請緩繳 3 至 6 個月，緩繳期間免收違約金及循環利息。

金管會表示，受理申請期限由今年 6 月底止延長至明年 6 月底止，民眾如受疫情影響還款有困難者，可於受理期限內向銀行申請緩繳或展延 3 至 6 個月，申請不以一次為限，展延期間個人信用紀錄不受影響。