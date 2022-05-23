【袁志峰專欄】港股上升動能可能減弱

今日推介 - 南方 A50 ETF(2822), 上日收市 $14.65

1) 股市前景

受隔晚美股企穩及 A 股上升帶動，上周五港股顯著反彈，恒生科指升近 5%，成交持平。南向資金連續 10 日淨買入，但淨買入額大幅減少至 2 億元，科技股普遍錄得淨賣出，反映大盤上升動能可能減弱。上証指數連續 2 日以全日高位收市，滬深股通北向資金淨買入額急升逾 140 億元人民幣，創年內新高。筆者預期 A 股繼續做好，港股仍處於上落市階段，受中國政策支持的行業及高息股可跑贏大市，美國加息縮表及美股轉弱是主要風險因素。

今天推介是南方 A50 ETF (2822) — 上証指數及深証成指近期跑赢美股，上周四及五皆以全日高位收市，期間人民幣兌美元滙率回升，北向資金上周五淨買入 A 股金額創年内新高，筆者認為 A 股回升反映投資者對經濟放緩及上海疫情的擔憂有所緩解。上証指數及深証成指從今年 4 月 27 日低位已反彈 9.9% 及 13.5%，預期升勢可持續，建議買入南方 A50 ETF(2822)，目標價 16.0 元，止損價 14.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 350 點，早盤窄幅震盪，午後漲幅擴大，最多曾升 673 點，收報 20717 點，升 596 點或 3.0%。成交額按日增 1% 至 1227 億元，4 月份日均成交額 1165 億元。港股通南向資金淨買入約 2 億元 ，中海油 (883)、藥明生物 (2269) 及金科服務 (9666) 錄得 3.4、1.9 及 1.1 億元淨買入，快手 (1024)、中國移動 (941) 及安踏體育 (2020) 錄得 4.1、3.7 及 2.9 億元淨賣出。5 月以來淨買入 372 億元，4 月淨買入 105 億元。全周計，恒指升 4.1%。

藍籌股 64 升 2 跌。藥明生物 (2269)、招商銀行 (3968) 及舜宇光學 (2382) 升逾 7%，為升幅最大藍籌。其次是瑞聲科技 (2018)、阿里健康 (241)、阿里 (9988)、小米 (1810) 及京東 (9618) 升逾 5%。百威亞太 (1876) 及友邦保險 (1299) 升逾 4%。中生製藥 (1177)、華潤啤酒 (291) 及中國平安 (2318) 升逾 3%。石藥集團 (1093) 及中海油 (883) 升近 3%。碧桂園服務 (6098) 及創科實業 (669) 跌少於 1%，是唯一下跌藍籌。

恒生科指升 4.7%，收報 4284 點，成份股全線上升。大型科技股領漲，阿里 (9988)、小米 (1810)、京東 (9618)、網易 (9999)、快手 (1024) 及百度 (9888) 升逾 5%。萬國數據 (9698) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 9% 及 7%，為升幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 6%。商湯 (20)、海爾智家 (6690) 及金蝶國際 (268) 升逾 5%。京東健康 (6618) 及比亞迪電子 (285) 升近 5%。ASM 太平洋 (522) 升少於 1%，為表現最差成份股。全周計，恒生科指升 6.1%。

板塊方面，大型科技股、手機零件、軟件、線上醫療、電動車、煤炭及生物科技股跑贏大市，漲幅居前。蔚來 (9866) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 9% 及 6%。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 升逾 7% 及 6%。金斯瑞生物 (1548)、信達生物 (1801) 及藥明康德 (2359) 升逾 5%。

周五上証指數高開 0.3%，已是全日低位，隨後震盪上行至收盤，以全日高位收市，收報 3146.57 點，升 1.6%。深証成指升 1.8%，科創 50 指數升 0.9%。滬深兩市總成交約 9200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1100 億元。滬深股通北向資金淨買入約 142 億元，創今年以來新高，5 月以來累積淨買入 55 億元，4 月淨買入 63 億元。全周計，上証指數升 2.0%，深証成指升 2.6%。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行公布，5 月報價顯示，1 年期利率為 3.7 厘，連續 4 個月維持不變；5 年期以上利率為 4.45 厘，較 4 月份下調 15 個基點，幅度超過預期。業內人士認為，5 年期 LPR 走勢與房地產行業密切相關，是次 5 年 LPR 下調帶有明顯的刺激房地產需求、穩定經濟增長的目的。(信報)

4) 個股訊息

恒生指數公司公布指數季度檢討結果，恒生指數成份股加入中芯國際 (981)、東方海外 (316)、中升控股 (881) 及中國宏橋 (1378)，剔出瑞聲科技 (2018)。恒指成份股數目將由 66 隻增加至 69 隻。恒生科技指數成份股加入蔚來 (9866)，剔出 ASM 太平洋 (522)，成份股數目維持 30 隻。所有變動將於 6 月 13 日起生效。(信報)

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