〈俄烏衝突〉麥當勞將俄羅斯業務出售給現有西伯利亞加盟業者

麥當勞 (MCD-US) 周四 (19 日) 表示，它已達成協議，將其俄羅斯業務出售給其目前市場上的加盟商 Alexander Govor。

Govor 將收購麥當勞在俄羅斯的所有門市，並以新品牌經營；同時還同意以同等條款保留員工至少 2 年，並為在該國 45 個地區工作的員工提供工資，以及對供應商、房東和公用事業公司的現有負債，直到交易完成。

該交易的財務條款未披露。

麥當勞周一 (16 日) 表示，預計其俄羅斯的淨投資和外匯損失將產生 12 億至 14 億美元的非現金費用。

如果獲得監管部門的批准，預計此次出售將在未來幾周內完成。這代表了這家速食巨頭在俄羅斯時代的終結，它在蘇聯解體前幾個月首次進入俄國。

CEO 肯普欽斯基 (Chris Kempczinski) 在宣布有意出售後，周一在致麥當勞系統員工的信中寫道，「麥當勞在俄羅斯體現了公開化的概念，並展現了非凡的概念。」

自從在莫斯科開設第一家分店後的 30 年裡，麥當勞在俄羅斯的業務已發展到大約 850 家分店。該公司擁有這些餐廳約 84% 的股份，其餘由加盟商經營。擁有更多餐廳可為公司帶來更多收入，但在動盪或經濟低迷時期會面臨更大的風險。

在克里姆林宮入侵烏克蘭後，麥當勞於 3 月初表示將暫時關閉其俄羅斯分店。該公司在 4 月下旬表示，由於戰爭而暫停其在烏克蘭和俄羅斯的業務，第 1 季損失 1.27 億美元。周一透露計劃出售該業務。

肯普欽斯基在信中說，「有些人可能會認為，提供食物並繼續雇用數以萬計的普通公民肯定是正確的作法。但我們不可能忽視烏克蘭戰爭帶來的人道主義危機。」

其他西方企業也選擇出售其俄羅斯業務，包括汽車製造商雷諾和石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US)。

Govor 在西伯利亞經營 25 家麥當勞分店，自 2015 年以來一直是這家速食連鎖店的加盟商。