Netflix將支付5910萬美元和解義大利稅務糾紛

法律消息人士周五 (20 日) 表示，美國串流媒體服務公司 Netflix (NFLX-US) 已同意與義大利和解稅務糾紛。

米蘭檢方發表聲明表示，已與一家跨國視訊點播串流媒體公司達成和解，期限為 2015 年 10 月至 2019 年，並要求其支付 5580 萬歐元（5910 萬美元）。

檢方提出了和解數字，但沒有具體指明公司名稱。但三位知情人士證實就是 Netflix。

Netflix 的發言人表示，該公司很高興最終確定此事，「我們一直與義大利當局保持對話與合作，並繼續相信我們的行為完全符合義大利和國際規則。」

義國檢方 3 年前對潛在的逃稅行為展開調查，聲稱 Netflix 應該在義大利納稅，因為它靠數位基礎設施向該國 200 萬用戶串流傳輸內容。

為符合支付協議要求，Netflix 現在已在義大利開設了辦事處，在羅馬設立基地，並雇用了 40 多名員工。

米蘭檢察官調查認為，Netflix 使用的電纜和電腦伺服器相當於在義大利有實體業務。

米蘭檢方過去曾調查蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書 (FB-US) 等其他美國科技巨頭的逃稅行為，讓義大利獲得數十億歐元的罰款和稅款。