美非投資級債 市場恐慌後反彈力道可期

升息、通膨與地緣政治等因素干擾下，全球股債市同步走跌，統計今年到 5 月中旬，美國非投資等級債仍下跌超過 1 成，而根據歷史經驗，近 5 年金融市場發生恐慌事件後美國非投資等級債平均可創造將近 9% 的反彈報酬率，目前美國非投資等級債多已反映外部利空因素，現階段分批進場有利於未來創造報酬空間。

PGIM 保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，由於美國非投資等級債券相較其他債券具有三大優勢，包括：發行公司大多專注於美國境內市場，較不易受到地緣政治的影響、面對成本上升，大多企業均可將價格轉嫁至消費者，此外，美國非投資等級債券的能源、金屬和採礦以及化工企業比例高，目前為價格上漲的受益者，因此歷史數據顯示，不論中美貿易戰、新冠疫情爆發等事件之後，美國非投資等級債在一年後都能繳出彈升報酬，最高達近 15%。

張世民分析，縱使今年美國非投資等級債走勢下跌，但該類債券的長期總報酬主要來自於票息收益，因此無論熊市或牛市均具備債息保護，有利減緩市場波動的衝擊。

而今年以來受到聯準會加速升息、市場對通膨及經濟成長趨緩的擔憂以及地緣政治的影響，美國非投資等級債券利差擴大，使得目前利差高於過去 5 年均值，已來到合理進場點位，建議可拉長投資時點，透過分批布局策略逢低承接。

從評價面角度而言，今年以來美國非投資等級債信用利差擴大主要反映兩大因素，首先是政策加速緊縮使投資人需要更高的風險溢酬；另外，美債 10 年減 2 年利差發生倒掛，市場擔憂經濟衰退將導致違約率走揚，然市場這波恐慌及擔憂多已反映在利差水準中，目前利差為 458bps，低於過去 5 年均值的 389bps，反映出已進入具吸引力的價位。

張世民表示，搭配美國非投資等級企業債券發行企業強勁的獲利基本面及財務體質，根據 JPMorgan 預估，2023 年美國非投資等級企業債券違約率僅 1.25%，遠低於長期平均的 3.4%，預期今年信用利差具有收斂空間。

