文曄股東會完成董事改選 女性董事比例43%

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (20) 日召開股東會，董事改選名單也出爐，此次董事成員中包含 3 位女性董事，比例高達 43%，包括文友投資許文紅、帆宣 (6196-TW) 董事長高新明還有關鍵評論網媒體集團財務長暨整合長龔汝沁。

展望 2022 年，董事長鄭文宗表示，面對全球疫情持續，科技產業鏈變革與全球數位化加速等情勢，持續完善在亞太半導體巿場的佈局，擴大巿占率及獲利水準。

文曄此次改選 4 席董事、3 席獨董，董事包括鄭文宗、許文紅、祥碩 (5269-TW) 總經理林哲偉及高新明，獨董則為丁克華、程天縱、龔汝沁，遵循多元組成董事會承諾，且選董事及獨立董事在科技產業、經營、財稅、會計、商務等領域，皆具有豐富專業之資歷。

另外，文曄此次也響應金管會，鼓勵發行公司以多元化的方式舉行股東會，首次採用視訊輔助 (混合型) 召開股東會，讓股東能安心防疫參與股東會；實體會場也遵守主管機關防疫作業指引，包括量溫洗手消毒等防疫措施。

文曄會中除通過承認 110 年度財報及盈餘分派案外，也通過修正「公司章程」、「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」議案，並通過發行限制員工權利新股以及普通股上限 8 千萬股額度內辦理現金增資等案，所有議案順利通過。

文曄今年二度蟬聯台灣公司治理評鑑上市公司前 5% 佳績，於落實企業永續發展及推動公司治理成效再度獲得肯定。