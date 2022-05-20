神達投控「五追六趕」衝出貨 全年營收估成長雙位數

神達投控 (3706-TW) 今 (20) 日召開線上法說，總經理何繼武表示，雖然大環境變數多，但 B2B 需求還是強勁，且中國昆山廠復工稼動率已回升到 95%，營運將從過往「五窮六絕」變成「五追六趕」，對今年業績成長還是相當有信心，以雙位數為目標。

何繼武表示，看起來今年營運狀況將呈現微笑曲線，第一季還不錯，但第二季因中國封控，昆山廠 4 月整個月沒生產，不過，現在 5、6 月開始追趕、呈現微笑，第三季將進一步向上，而雖然目前疫情、戰爭、通膨等變數多，但車用、伺服器需求都還是成長。

神達旗下負責雲端與邊緣運算業務神雲科技總經理林聰良表示，第二季受到供應鏈干擾影響，缺料狀況有較第一季嚴重一點，但預計下半年能改善；在需求方面，第二季、下半年能見度都滿高的，新品如邊緣運算伺服器小量出貨、5G O-RAN 伺服器也在跟客戶測試中。

車用電子與智聯網解決方案相關的神數總經理張樂羣則表示，部分車用訂單能見度不錯，B2B 產品成長力道會大於 B2C，主要是俄烏戰爭有影響部分歐洲需求，日圓貶值也影響到日系客戶，而工業用平板的需求、供貨還算順利，車隊管理、車用平板動能維持強勁，整體而言神數會較去年雙位數成長。