確診居家照護就算沒官方用藥 中壽放寬理賠條件

確診用藥的理賠認定，產壽險公會尚未訂出指引，但中國人壽今 (20) 日率先遞出橄欖枝，表示確診後於「居家照護」期間，就算醫生診療開立的藥物不是 Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號等政府公告的抗病毒藥物，只要提供隔離通知書等四項證明文件，中壽就會綜合評估，符合相關條件就會給付關懷金。

壽險公會日前開會內容主要討論居家照護者申請住院日額，討論方案一是除了居隔通知書、看診內容外，醫生須要開立三種官方列為新冠肺炎專用藥，包括：清冠一號、Paxlovid 與 Molnupiravir，才符合理賠申請資格；另一方案則是醫生就算開立一般症狀緩解藥物，如退燒、鎮咳用藥，亦可理賠。

但壽險公會並未做出定論，暫時交由各公司依保單條款約定及保戶實際就診狀況進行判定。中壽今天就率先針對確診用藥的理賠訂出處理原則。

中壽表示，針對投保了該公司因應法定傳染病開發的特定防疫保單之保戶，如 COVID-19 確診後於「居家照護」期間，經醫師診療並開立藥物治療，不限於 Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號等政府公告者之抗病毒藥物，只要提供「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書」、「診療紀錄 (視訊診療可提供對話紀錄)」、「處方箋」及診斷證明書 (可以數位新冠病毒健康證明替代)，中壽就會參酌保單條款精神、相關法令、政府防疫政策及醫療行為內容進行綜合評估後，如符合相關條件，將依中央流行疫情指揮中心公告之「居家照護」日數，就防疫保單融通以相當於法定傳染病住院的金額給付關懷金。

中壽同時提醒保戶，依據保險法的規定，保險事故發生後兩年內均可向保險公司申請理賠，請保戶無須於近期趕赴醫療院所索取相關理賠文件證明，以避免對於中、重症確診者就醫需求與醫療資源造成排擠。

