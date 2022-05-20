立院三讀國安法修正 竊取國家核心關鍵技術最重判12年

為保護國內高科技產業，防止經濟間諜外流關鍵技術，立法院會今 (20) 日三讀通過國家安全法部分條文修正草案，若為外國、中港澳及境外敵對勢力從事竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處 12 年有期徒刑，得併科罰金最重新台幣 1 億元，若不法所得利益龐大，罰金可加倍。

立法院長游錫堃 18 日召開國安法修法朝野協商，此次朝野立委提出近 20 個版本，併案審查，各黨團對於多數條文並無異議，最終三讀通過，此次新增條文「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，明定任何人不得意圖在外國、中港澳使用國家核心關鍵技術之營業秘密。

如有侵害國家核心關鍵技術營業秘密的行為，包括竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得國家核心關鍵技術的營業秘密，或取得後進而使用、洩漏，違者可處 3 年以上、10 年以下有期徒刑，得併科新台幣 500 萬元以上、5000 萬元以下罰金。

此外，因營業秘密涉及龐大商業利益，三讀條文規範，訂罰金上限得視不法利益進行彈性調整，如犯罪行為人所得利益超過罰金最多額，得於所得利益的 2 倍至 10 倍範圍內酌量加重。

至於國家核心關鍵技術的認定程序及其他應遵行事項的辦法，三讀條文規範，由國家科學及技術委員會會商有關機關定之，經認定國家核心關鍵技術者，應定期檢討。