台股5月樂觀指數轉負 創25個月新低

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 5 月國民經濟信心調查結果，全球主要央行加速貨幣政策緊縮，台股跟隨國際股市震盪，民眾對台股的樂觀指數也由正轉負，終結連六正，且創 25 個月新低。

國發會最新公布的 3 月景氣對策信號由黃紅燈轉為綠燈，領先與同步指標皆下跌；國泰金 5 月調查顯示，主要央行加速緊縮，中國防疫封鎖與本土疫情升溫影響，景氣展望指數由 4 月的 - 16.0 下降至 - 25.9 ，現況指數更從 - 16.5 大舉走低至 - 43.8。

本土疫情在 4 月底開始升溫，重創經濟，也使得民眾對薪資上漲預期指數滑， 落至 0.6 ，遠低於 4 月的 7.1，連帶大額消費意願指數也進一步從 0 降至 - 9。

房屋交易調查方面，賣房意願指數下降至 - 8.3 ，比起 4 月的 - 2.3 再度下滑，為半年新低，國泰金認為，近期央行貨幣政策緊縮與本土疫情上揚明顯影響民眾的賣房意願。

經濟展望方面，主計總處估計 2022 年經濟成長 4.02%，通貨膨脹率 2.48%，但本月調查結果顯示，民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.09%，低於 4 月的 3.30%，更低於主計處預估，不過仍有 78% 民眾認為 2022 年經濟成長率至少會達到 2% 以上。

而物價節節攀升，也讓民眾對於 2022 年平均通膨預期值為 2.66%，較 4 月的 2.36% 明顯上升，89% 民眾認為 2022 年通貨膨脹率會高於 2%，其中高達 45% 民眾認為通貨膨脹率會介於 2.5-3% 區間。

至於台股部分，全球主要央行加速貨幣政策緊縮，台股表現跟隨國際股市震盪。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數大幅走低至 - 12.9，比起 4 月的 2.9，不只轉負，更創 25 個月新低，風險偏好指數亦滑落至 2.9 ，遠低於 4 月的 12.0。

除權息旺季將至，近期股市逆風，是否影響股民參與除權息意願備受矚目，與 2021 年 5 月調查結果比較，本次調查結果顯示， 33.4% 民眾有意願參與除權息，相對上次調查減少 0.2 個百分點，34% 的民眾意願則不高或沒意願參與，相對上次調查減少 0.6 個百分點，另有 32.6% 民眾無意見。

此外，每年 5 月報稅季來臨，投資人有賣股票基金資產換現繳稅或節稅的需求。與 2021 年 5 月調查結果比較，本次調查結果顯示，有 58.1% 的民眾不會在報稅季前出脫股票基金，相對上次調查增加 2.5 個百分點，而 15.8% 民眾會出脫股票基金，相對上次調查減少 3.3 個百分點，26.1% 則無意見，顯示報稅對是否抱股的變動不大。