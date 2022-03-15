亞聚去年EPS 5.22元 首賺逾半股本創高

台聚集團旗下亞聚 (1308-TW) 今 (15) 日公布去年財報，受惠於去年太陽能 EVA 需求等動能支撐，第四季純益 9.42 億元，季增 38.4%，年增 73.3%，每股純益 1.58 元；純益 31.01 億元，年增 181%，每股純益 5.22 元，全年純益、每股純益皆寫下歷史新高。

亞聚去年第四季營收 29.14 億元，季增 18.34%，年增 69.62%，毛利率 43.63%，季增 9.3 個百分點，年增 13.58 個百分點，營益率 40.88%，季增 9.24 個百分點，年增 14.08 個百分點，純益 9.42 億元，季增 38.4%，年增 73.3%，每股純益 1.58 元。

亞聚去年營收 95.65 億元，年增 67.72%，毛利率 37.61%，年增 17.81 個百分點，營益率 34.7%，年增 18.53 個百分點，純益 31.01 億元，年增 181%，每股純益 5.22 元。

亞聚董事會同步通過，擬配發現金股利 3 元，配息率 57.4%，以今日收盤價 37.25 元計算，現金殖利率 8.05%。

展望本季，展望本季，供需端都有助 PE、EVA 走強，其中 PE 部分，由於俄烏衝突使原油、乙烯價格大漲，加上中國石化廠進行歲修，有助行情向上；EVA 方面，則受惠 3 月鞋材發泡料進入傳統旺季，且春節後太陽能開工率持續提升，加上中科煉化新產能延後投產。

儘管亞聚可受惠化學品報價漲價，但近期油價也同步飆漲，利差因成本因素受到壓縮，亞聚毛利率可能也會受影響。