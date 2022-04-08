台壽3月提列俄債減損5.8億元 中信金獲利較前月、去年同期雙降

中信金 (2891-TW) 今 (8) 日公告 3 月自結稅後純益為 38.99 億元，受到俄烏戰爭衝擊，台灣人壽 3 月提列俄羅斯債券減損逾 5.8 億元，拖累金控獲利較前月與去年同期皆衰退，累計首季合併稅後純益 162.92 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.84 元。

中信金 3 月自結純益低於 2 月的 57.08 億元，亦低於去年同期的 62.14 億元，使得累計首季稅後純益也比去年首季 197.09 億元相形退步。不過中信金表示，3 月各項業務動能依舊表現得宜，銀行及保險核心動能穩健。與去年同期相比，銀行業務方面，第一季國內及海外分子行放款皆有顯著成長，加上利差擴大，帶動淨利息收入增加，保險業務則聚焦於推廣保障型及外幣型商品，第一季已有顯著成長。

不過，中信金旗下台灣人壽投資俄羅斯政府債券及俄羅斯天然氣公司債券，至 3 月底的總投資金額為新台幣 96 億 7045 萬元，因俄羅斯入侵烏克蘭遭受國際制裁，致使該國無法完全支付債券到期本金及利息之風險增加，台灣人壽於 3 月就帳列債券提列減損，致 3 月影響損益數為新臺幣 5 億 8155 萬元。

以各子公司貢獻來看，中國信託銀行 3 月貢獻金控 25.41 億元，累計首季獲利貢獻 74.35 億元。台灣人壽 3 月提列減損後稅後純益貢獻 20.56 億元，累計首季稅後純益為 92.14 億元。

中信金表示，展望 2022 年，面對國際金融市場的波動及不確定性，中信金控將持續成長銀行核心業務，擴大海外事業布局，穩健發展保險業務，致力成為客戶心目中最值得信賴的金融服務機構。