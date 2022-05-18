〈茂矽股東會〉產能、訂單滿到Q3 今年營收可望創11年新高

晶圓代工廠茂矽 (2342-TW) 今 (18) 日召開股東會，茂矽表示，車用二極體需求穩定，產能與訂單都持續滿載，單月營收可望站穩 4 月 1.9 億元高檔水準，全年營收將雙位數成長；法人估茂矽今年營收可望衝破 20 億元，創 11 年新高。

茂矽董事長唐亦仙表示，目前整體需求仍不錯，車用產品維持先前預期，包括車用二極體、MOSFET 等，今年估將占整體產能超過 2 成，較去年的 11-12% 大幅成長。

副總經理鄧志達表示，今年主要動能將來自車用二極體與車用 MOSFET，由於去年漲價效益已從今年第一季陸續反映，在產能滿載下，預期第二、三季毛利率走勢將持穩。

對於中國封控的影響，鄧志達指出，茂矽手機、筆電等消費性產品比重低，並未感受到需求下滑，僅出貨效率上受到一些影響，工控客戶需求仍持續增加；不過，原物料備料上有部分受封控影響。

茂矽 6 吋及 8 吋共用的 FS IGBT(絕緣閘雙極電晶體) 晶片背面製程生產設備目前正在驗證，預計第三季小量出貨，明年可望放量，鎖定高頻應用，如大型工控市場。

而針對既有的 IGBT 產品線，由於中國太陽能逆變器需求大增，導致 IGBT 面臨缺貨，茂矽正在與客戶討論取消初期推廣的價格折讓，下半年可望調漲價格。