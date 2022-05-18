〈能源盤後〉美將放寬對委內瑞拉制裁 原油自7周高點回落

原油期貨價格周二 (17 日) 收低，係因美國打算放寬對委內瑞拉的制裁，令原油價格自 3 月下旬以來的高點回落。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.8 美元或 1.6%，收每桶 112.40 美元，自最活躍契約觸及的 3 月 24 日以來盤中高點回落。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.31 美元或 2%，收每桶 111.93 美元，自 3 月 28 日以來盤中高點回落。

6 月交割的天然氣期貨價格大漲 4.4% ，收每百萬 Btu 8.304 美元。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收近每加侖 3.9417 美元，自周三的紀錄高點回落。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 3.7993 美元。

市場推動力

媒體報導，美政府正放寬對委內瑞拉的制裁，以鼓勵美國支撐的委國在野黨與馬杜羅 (Nicolas Maduro) 的執政黨重啟談判。

《美聯社》援引兩名不願具名的美國政府高級官員的消息，該有限的改變將可讓雪佛龍 (CVX-US) 可與委國國營石油公司 PDVSA 談判其許可證， 但不會鑽探或出口任何委內瑞拉產的石油。

在過去幾週庫存下降的推動下，汽油價格持續上漲，令原油漲勢更紮實。雖然對汽油的隱含需求已經下降，但美國夏日駕駛季節即將到來 (自陣亡將士紀念日周末開始)。蒸餾油供應緊繃也導致柴油價格飆升，同樣提供了原油價格支撐力。

與此同時，分析師表示，中國最大城市上海周一放寬封鎖限制，也提振原油價格。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告中表示：「上海自 3 月底開始封城，對石油需求造成了很大的壓力，4 月中國原油加工量降至 1260 萬桶 / 日，為 2020 年 3 月以來的最低水準。」

然而，由於匈牙利持續阻止，歐盟禁止俄羅斯原油的不確定性限制了石油的上行空間。(歐盟若要通過該禁令，需要 27 個成員國的一致批准。)

新聞報導稱，周一的歐盟外長會議未能達成協議，談判被退回大使級別。 分析師表示，5 月 30 日至 31 日的峰會可能是達成協議的最佳機會。