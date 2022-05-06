需求放緩 富采估Q2營收持平上季、毛利率略減

富采 (3714-TW) 率子公司晶電、隆達、晶成今 (6) 日召開法說會，展望第二季，財務長張博儀表示，目前 MiniLED 需求穩定，但消費電子市場較疲軟，考量到總體經濟不確定性、中國封城，預估第二季營收將持平第一季，毛利率些微下滑。

LED 磊晶、晶粒方面，晶電董事長范進雍表示，第二季受中國疫情封控影響，5 月出貨受影響，但 6 月將逐漸恢復正常。各市場來看，消費性電子市況較疲軟，MiniLED 需求維持穩健，汽車高階應用成長幅度降至微幅成長，僅植物照明、高階應用有明顯成長，整體第二季不會太旺。

至於背光模組封裝業務，隆達董事長蘇峰正表示，第二季面板景氣影響，連帶拖累背光模組出貨，預計下半年進入消費旺季才有望回溫。其中，筆電等消費性產品終端庫存較高，背光模組需求、價格都較去年下滑；電視因去年業者調整下，目前下游庫存較健康。

蘇峰正表示，MiniLED 布局目前除了美系高階筆電訂單外，也打入電視、車用市場，預計第三季車用解決方案可望導入歐洲車廠。

三五族元件代工方面，晶成董事長施韋表示，濾波器、RF、MicroLED 等產品都有明顯成長，預計第二、三季營收將數倍成長，目前客戶訂單強勁，正積極擴產，若設備能盡快上線，晶成最快有望在今年底虧轉盈。

富采積極布局 MicroLED，公司表示，目前有部分試產，MicroLED 明年開始貢獻營收，後年才會大幅成長。施韋指出，趨勢明確，晶成今年下半年、明年上半年開始有些打樣訂單，明年年中可望有明確訂單規模。