拓展生態圈 法巴人壽攜手理財平台瞄準650萬用戶

壽險業拓展金融生態圈攜手理財平台，法國巴黎人壽宣布與 Money 錢平台合作，鎖定平台上 650 萬名用戶，透過線上互動與分析，分析民眾的保障需求與缺口，搶數位理財商機。

法國巴黎人壽指出，選擇與 Money 錢平台合作，主要是透過雙方品牌聲量、市場規模擴大服務客戶機會，藉由平台 App 推播，將法巴人壽保險商品及服務接觸點擴大到理財平台上的 650 萬用戶，再透過跨領域的網頁連結，讓更多對理財規劃有想法且希望獲得解決方案的平台用戶有機會可接觸法巴人壽的商品。

根據法巴人壽規劃，用戶可在 Money 錢全民理財平台上，連結至法巴人壽打造的互動式分析工具「財富叢林大冒險」，了解保險缺口，利用法巴人壽 24 小時網路投保服務，為客戶提供更為便利與符合時代需求的商品與服務，實現保險普及化。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，這項合作主要是雙方對保險普及化與對新型態保險生態圈的共識，希望透過首次與理財平台合作，開啟未來數位保險服務的可能。

法巴人壽表示，首次在 Money 錢平台推出的「法國巴黎人壽愛撲滿變額年金保險」計劃，投入費用門檻低，提供三種不同風險等級的投資標的，適合多種風險偏好的小資族或保守族群，透過定期定額方式，逐步實現退休規劃，打造未來現金流。