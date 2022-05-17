〈低軌衛星草案〉與現行5G頻段重疊有干擾疑慮 電信業者籲明確規範

政府將開放低軌通訊衛星服務，NCC(國家通訊傳播委員會) 今 (17) 日召開草案說明會，由於部分頻率可能會與現行 5G 28GHz 頻段重疊，5G 網路與衛星服務可能會引起干擾疑慮，電信業者期望能有明確規範，避免後續爭議。

此次頻率新增 10.7-12.7GHz、13.75-14.5GHz、17.7-20.2GHz 及 27.5-30.0GHz 等頻段，提供同步與非同步衛星固定通信使用，不過 27.9-29.5GHz 頻段中，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW) 與亞太電 (3682-TW) 有使用此頻段並提供 5G 服務。

台灣大表示，針對頻率干擾議題，除了要與既有業者達成協議外，同頻、鄰頻干擾處理機制都應該訂定清楚；遠傳也認為，地面接收站跟設置區域，可能與鄰近頻段產生問題，建議應該有明確規範。

中華電則指出，從技術發展演進來看，WIFI、微波、衛星都有頻寬需求與頻率擴增需求，未來不同服務有資源共用的狀況會越來越多，而頻率的有效和諧使用是其中關鍵。

中華電進一步指出，28GHz 是毫米波頻段，從電波傳播特性來看，要達到兩種以上的服務和諧有效使用並不困難，由於 28GHz 主要應用在特定場域、人口密集地區，而衛星服務則是地面接收站，需在空曠地區，兩者不衝突。

因此，在申請文件中的協議規定，期望能考慮行動通訊網信網路業務基地台設置管理辦法規定，可以用無干擾之虞相關說明文件來替代。

NCC 回應，頻率干擾仍有大原則可以依循，如合法使用優先權、再看頻譜優先權等，不會要求業者的協議程度，主要是能確保履行相關法規要求。