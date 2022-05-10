樺漢4月營收寫同期高 中國封城影響本季營收1.5%內

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (10) 日公告 4 月營收 81.69 億元，月減 14.6%、年增 16.4%；累計前 4 月營收 323.89 億元，年增 19.5%，雙創歷史同期新高；而針對中國疫情封城，樺漢預估，對第二季營收影響 1.5% 內。

樺漢表示，中國疫情封城，導致物流、原料供應交期等不穩定，雖使得部分訂單遞延出貨，但配合當地政府採封閉式生產，製造端並未受到影響；至於俄烏戰爭，對營收影響更是低於 1%，第二季營收仍可望年增。

樺漢進一步指出，整體訂單仍保持良好的能見度，以目前掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio 維持在 1.25-1.3 的水準，隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio 有機會於第三季來到 1.2。

個別事業來看，品牌通路目前在手訂單仍達 15 億歐元，設計製造業務持續受惠在北美市場解封、經濟重啟，帶度娛樂博弈、零售及金融等各產業逐步復甦，智能零售、金融、彩票機等相關產品的出貨暢旺。

展望全年，樺漢維持審慎樂觀看法，受惠 AIoT、ESG 等發展趨勢，創造智慧金融與零售、智慧城市、工業元宇宙等應用蓬勃發展，催動主要客戶對｢AIoT 硬軟雲平台｣需求持續增溫。

另一方面，樺漢位於匈牙利的布達佩斯工廠預計將於第三季完成後續相關程序，擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案，為集團營運增添新一波成長動能。