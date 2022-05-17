大戶房屋稅單筆高達1500萬元 全台繳稅大戶集中在四個區域

房屋稅開徵中，根據銀行統計，有大戶因房屋位於精華地段且面積大，單筆稅額就高達 1500 萬元，以區域來看，單筆金額前 10 高的區域分別坐落在新北市五股區、高雄市前金區、鳥松區與台中市大肚區。

根據兆豐銀行統計，單筆房屋稅繳納金額突破百萬元以上，幾乎清一色都是男性，其中單筆金額前 10 名中，有 5 名都在新北市五股區、高雄市前金區則囊括 3 名，其他兩名則分別位於高雄市鳥松區與台中市大肚區，顯示在置產方面，非蛋黃區居民反而相對積極。

以性別來看，房屋稅男女繳納人數的比例幾乎呈現 1：1，至於金額則有些微差距，男女比重分別為 56% 及 44%，其中有位大戶，單筆繳稅金額高達 1500 萬元，研判可能是房屋所在地值錢且面積大。

至於繳納筆數「個人戶」冠軍則並非都在都會菁華地段，而是落在宜蘭，單一人房屋稅就繳了將近 130 筆；至於繳納筆數「縣市」冠軍則依序為新北板橋區、新竹市及台北大安區。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，去年刷兆豐卡繳納房屋稅選擇一次付清仍占多數，分期付款的民眾反而減少 1%，且高達 58% 都是選擇使用台灣 Pay 綁卡繳稅。

兆豐銀因應卡友需求，推出五大房屋稅優惠吸客，包括一次付清最高享 0.25% 回饋，每人最高回饋可達 10 萬元，台灣 Pay 綁卡筆筆贈 50 元，每人最高送 100 元、不限金額免手續費、免登錄再抽 Dyson 吸塵器，想分期還能不限金額 6 期 0 利率。