逆轉立場 摩根大通全面調升中概股評級 看好未來前景

在 3 月發布報告，認為中概股「不適投資」而引發爭議的摩根大通分析師姚橙 (Alex Yao) 團隊，突然逆轉立場，開始全面看多中概股。

姚橙在周一 (16 日) 最新發表的報告中表示，中國互聯網產業正在擺脫各種不確定性上升的局面，將受到短期及長期基本面因素的驅動，因此公司股價可能會超過預期上漲。

有鑑於近期多家互聯網中概股股價反彈及波動率下降，摩根大通調升多家股票評級，其中包括：

京東集團 ADR (JD-US) 和 H 股 (9618-HK) 評級調升至中性；

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 評級調升至加碼；

百度 ADR (BIDU-US) 評級調升至中性，目標價 125 美元；

嗶哩嗶哩 (BILI-US) H 股 (9626-HK) 評級調升至中性；

騰訊 (0700-HK) 評級調升至加碼，目標價 470 港元；

網易 (NTES-US) 港股 (9999-HK) 評級調升至加碼，目標價 185 港元；

美團 (3690-HK) 評級調升至加碼，目標價 220 港元。

具體來看，摩根大通認為數位娛樂、本地服務和電子商務等領先產業將成為第一批跑贏大市的類股，旅遊和廣告等後期垂直產業應落後於先行行業 1-2 季。

其中在數位娛樂類股方面，遊戲業的表現將更為優異。此外，電商和本地服務業者將會比數位娛樂有更直接的收益表現。

並且與 2020 年相較，摩根大通認為互聯網股票在 2022 年疫情反彈期間的表現優於大盤。在營運方面，由於數位娛樂領域消費和流量有所增加，將助推股票呈現強勁表現。