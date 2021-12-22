綠能概念股再添新兵 泓德能源28日登興櫃

泓德能源 (6873) 11 月初公開發行，今 (22) 日宣布，12 月 28 日起將在興櫃掛牌交易，力拚 2022 年申請轉上市，為台灣能源轉型、綠能科技產業，再添生力軍。

泓德能源目前共有三大業務，包括電力開發及工程 (EPC)、資產管理，以及智慧電力服務，同時跨足太陽能、風力發電與電動車，從太陽光電業者轉型為「智慧綠電公司」，今年前 11 月營收累計達 22.69 億元，年增 90%。

總經理周仕昌表示，EPC 營收貢獻近 9 成，客戶包括友達 (2409-TW)、康舒 (6282-TW) 與國碩 (2406-TW)，今年太陽能 EPC 案量達 50MW，預期明年將成長到 100MW，年增 1 倍，屆時累計工程併網逾 200MW。

資產管理方面，泓德能源協助客製化案場，透過管理、維護電廠營運，以開發 1.5 GW 為長期目標，吸引康舒、國內大型壽險業者台灣人壽與全球人壽，加入投資行列。

智慧電力服務部分，泓德能源為解決再生能源間歇性的限制，自主研發智慧綠電系統 TITAN，智慧管理轉供售電、儲能系統、充電樁等項目，與台灣市占超過六成的起而行綠能科技合作，啟動電動車充電市場布局，將在未來一年完成全台 200 支充電樁的架設，屆時也將納入智慧電力服務的營收當中。

此外，在協助台灣走向能源轉型之際，泓德能源也規劃 ESG 專案，深耕下一代的能源教育。今年已協助苗栗縣蟠桃國小興建太陽能光電球場，不僅響應政府綠能政策，也解決室內運動空間不足的問題。