瓦城Q1獲利年減逾4成 EPS 2.89元

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (16) 日公布第一季財報，稅後純益 0.66 億元，年減 46.98%，每股純益 2.89 元，在疫情影響下仍穩住獲利，展望後市，瓦城表示，將視疫情發展，彈性調整第二季展店計畫，不過，多家店點仍展開既定改裝工程，預料疫情回穩後，客群將回流。

瓦城第一季合併營收 12.06 億元，年減 4.75%，營業毛利 6.12 億元，年減 10.4%，毛利率 50.77%，年減 3.22%，營業利益 0.87 億元，年減 45.97%，營益率 7.25%，年減 5.53 個百分點。

瓦城表示，第一季因全台 4 家新店開幕皆有不錯表現，加上五倍券最後兌換衝刺的助力，緩衝餐飲業在疫情下所受的衝擊。

由於第二季以來國內疫情持續升溫， 瓦城指出，將視疫情發展，彈性調整第二季年度展店計畫，但多家店點仍將展開既定的改裝工程，不因此影響發展腳步，期盼在疫情回穩後帶動客群回流。

瓦城強調，近年經過疫情的嚴峻挑戰，已整合線上線下資源，力求穩健發展，進入第二季後雖全台確診數仍不斷突破新高，瓦將持續強化線上線下的營運效能，包括內用消費升級線上點餐系統、隨防疫政策彈性調整現場。

瓦城也提升外帶外送量能，瓦城商城積極研發新產品銷售，近期已推出端午節粽禮盒和個人餐等全新商品。