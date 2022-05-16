〈造紙法說〉四大因素衝擊 華紙Q1每股虧0.05元 漿價Q2持續看漲

中華紙漿 (1905-TW) 今 (16) 日召開線上法說會，受到運輸費用高漲及原物料成本急遽攀升影響，第一季稅後虧損，主要是受到漿價飆漲等四大因素所衝擊，預期第二季漿價仍將持續看漲。

華紙代理發言人林冠均表示，今年第一季營業淨利虧損 1.47 億元，季減達 53.18%，首先主要是第一季漿價 630 美元左右，相較去年同期的 550 美元漿價、差距約達 15%，木片成本今年第一季漲到 200 美元，相較去年 170 美元、漲幅達 20%，所以影響了毛利表現；第二原因是國際煤炭價格從 2021 年一路上漲，能源價格相差一倍之多。

第三個原因是去年航運運輸平穩，具有原物料庫存優勢，但是今年供應鏈大亂，所採購的原物料都有所延遲，為了維持正常營運生產，必須採買較貴的現貨支應；最後是外銷出口運費持續上漲。

林冠均表示，綜合上述四項原因，華紙第一季營業毛利 4.54 億元、毛利率只有 8.2%，營業虧損加計營業外淨收入 0.96 億元後，第一季稅前淨損 0.51 億元，歸屬母公司稅後淨損 0.58 億元，每股稅後虧損 0.05 元；其中，營業外淨收入 9600 萬，會比去年大幅淨增加主要是匯兌利益以及關聯企業認列增加。

展望第二季，林冠均表示，受到供應鏈影響，預期漿價仍將持續看漲，紙品價格會隨原物料上漲持續調價，俄烏地域性衝突、中國疫情狀況依舊是影響成本的不確定性，華紙會持續確保關鍵原物料來源，也會機動性調整產品結構，並以「醣經濟」為發展主軸，發展低碳低耗能對環境友善的材料。