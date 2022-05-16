台股與年線乖離1600點醞釀打帶跑 反彈估拉一波千點行情

台股今 (16) 日早盤最高強彈 200 點，一度重返萬六大關，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，台股與年線乖離逾 1600 點，按照歷史經驗，當指數出現此狀況，未來 1-6 個月的平均反彈幅度介於 13.8-25.3％，現階段正醞釀打帶跑行情，預估反彈回攻 1500 點的機會不低。

美國通膨高掛，景氣衰退疑慮升高，法人、大戶退，散戶卻勇往直前，台股籌碼陷入混亂，引發這波多殺多走勢，台股加權指數近期沿著 5 日線直墜，上週低點來到 15616，與年線乖離點數來到 1767 點，創下新冠疫情後的紀錄。

張正中表示，從年初的高點最大跌幅達 15.7%，近一個半月則跌掉了 2076 點，雖然多頭還沒有找到全面反攻的條件，但股價已充分甚至過度反應當前所知的利空。

張正中認為，籌碼與量價面雖尚未浮現底部訊號，但波段跌深，台股整體本益比已滑落至 11.4 倍附近，多數績優成長股殖利率超過 5％以上，將吸引部分長線與搶短買盤進場，醞釀跌深打帶跑行情。

從技術指標分析，張正中指出，觀察過去 12 年，短線盤勢急跌與年線乖離點數逾 1600 點三次經驗，1 個月後回彈幅度至少有 9.58％，6 個月後也有 11.77％。換言之，在未來 1～6 個月期間，或許大盤仍有回測 15600 點壓力，但反彈回攻 1500 點的機會也不低。

至於選股方向，業績成長與殖利率固然是當前選股的大準則，不過，張正中認為，從全球政經環境的改變下手也很重要，因為每一次的重大歷史事件，往往伴隨投資趨勢的轉變，故建議投資人可以鎖定「資訊及數位、資安卓越、綠電及再生能源、民生戰備、精準健康、國防戰略」六大台灣核心戰略領域，領先佈局全球產業的核心，未來將成為台股的新主流。