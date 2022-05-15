台股周Ｋ連三黑 三利空拖累持續震盪

台股隨全球股市回檔周線連三黑，盤中指數更一度下探今年來新低，法人認為，儘管電金傳隨後擺脫美股震盪反彈回升，但在升息、通膨與美股持續劇烈波動下，短線難以獨善其身，區間震盪機率大。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，電金傳三大指數全數跌破各短中長天期年線，其中又以金融股的跌幅最深，傳產指數的賣壓也相當大，頗有加速趕底的味道，不過由於近期美股波動劇烈，而全球股市又以美國股市為首，台股短線可能難以獨善其身。

葉獻文表示，近期台股出現快速的大幅拉回，且指數目前暫時落入萬六之下，已來到區間下緣，隨時可能展開反彈行情，但因為國際變數仍存在，加上市場對於通膨、加速升息等疑慮干擾，預料台股將呈現區間震盪走勢。

葉獻文認為，因三大指數已全部位於各天期均線之下，操作上不宜過於積極，建議挑選具有實質獲利與高能見度之高殖利率個股，至於科技股受到中國封城、終端需求面出現雜音等疑慮影響，建議透過類股分散配置，包括網通、金融等、循環性產業。

安聯投信表示，市場對於美國聯準會縮表、半導體庫存調整所帶來不確定性的擔憂程度已達一定高度，行情進入 risk-off 階段，籌碼與技術面走勢正在主導市場波動。

安聯投信表示，從類股輪動角度來看，在電子指數跌破兩年期均線後，金融與非金電指數也輪流出現修正，儘管市場仍有變數，但當強勢股紛紛補跌時，說明市場恐慌情緒已達一定高點，此也意味市場短期或存在反彈機會。

安聯投信認為，通膨與利率政策仍是牽動市場的主要關鍵因素，而從年增率角度，物價漲幅將逐步走低，不過緊縮性的貨幣政策仍將持續，因為循著市場預期的政策調整是全球主要央行的基本論點。

安聯投信表示，貨幣政策的改變以及金融價格下跌的所得效應，對於實體經濟的影響則有待確認，加上需求端的不確定性，目前股市基本上仍在等待基本面和景氣走向，整體看法依舊偏向保守。

