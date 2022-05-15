除了押寶強勢美元 外幣還可這樣投資

美國通膨居高不下，預計聯準會將持續升息，第二季也會開啟縮減資產負債表規模，預期會帶動美元需求，促使美元持續走強。凱基銀行建議，民眾想賺利息錢，可趁勢從利率較高的外幣定存著手，銀行業者表示，除了押寶強勢美元，4 月以來人民幣出現明顯貶值，投資人不妨逢低陸續兌換人民幣，且利用外幣換匯優惠，分批酌量增持外幣。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄指出，美國聯準會 4 日正式宣布升息 2 碼，並自 6 月起開始進行縮表，美元可能短線利多出盡，拉回後再持續走強，建議投資人仍可續抱美元；另外，中國景氣循環走勢與歐美不同，近期又受新冠疫情影響，人民銀行實施降準降息的寬鬆貨幣政策，四月以來人民幣出現明顯貶值，投資人不妨逢低陸續兌換人民幣，一旦中國疫情結束，經濟回復到正軌，人民幣或可率先扭轉趨勢。

俄烏戰爭持續緊繃、變種病毒、美國聯準會 (Fed) 升息等利空消息不斷，投資人想在投資商品上賺錢難度也大增。凱基銀行建議，不妨將資金配置在收益相對穩定的優利定存，兼顧利息收入。

凱基銀行推出外幣優惠定存方案，美元階梯式方案，3 個月期利率最高 3.0%，；人民幣階梯定存 3 個月期利率最高 3.2%，民眾可把握機會進行資產配置，幫自己月月升息。

許多銀行也紛紛搶推美元優利定存，以凱基銀美元階梯定存專案為例，即日起至 5 月 31 日，3 個月期可享優惠利率第一個月 0.5%、第二個月 1%、第三個月 3% 且門檻低 1 萬美元就能承作，但是限制為新資金；舉例來說，以等值美元 3 萬元新資金辦理美元階梯定存，3 個月天到期後，約可領約新台幣 3,300 元的利息收入。

台新銀行 5 月底前也推出 3 個月的階梯式美元定存，第一個月 0.6%、第二個月 0.7%、第三個月 2.6%，丹比最低門檻 10 萬美元。

花旗銀行 3 個月美元定存利率 1.68%，丹比最低門檻 2 萬美元，且限新客戶；渣打銀行則是 6 月底前，推出為期 3 個月的美元優利定存，最低 2 萬美元享 1.6% 利率，若是 5 萬美元則享 1.7% 利率。遠東銀行也是 6 月底前，3 個月美元定存利率為 1.35%，最低門檻為單筆 5 萬美元。

不只美元，凱基銀行還推出人民幣階梯定存 3 個月期可享優惠利率第一個月 2%、第二個月 2.3%、第三個月 3.2%，只要存滿 3 個月即可賺到最高 3.2% 的利息。

台新銀行則是推出 6 個月的人民幣階梯式定存專案，最低單筆門檻為人民幣 1 千元，利率分別為：第 1-2 月 2%、第 3-4 月 2.2%、第 5-6 月 3%。

玉山銀行３個月人民幣定存利率２％，最低單筆人民幣２萬元。而渣把銀行則是在６月底之前，推出６個月專案，最低門檻一樣是人民幣２萬元，但是新客戶的話享 2.4% 利率，如果只是新資金則為 2.3% 利率。

除了優利定存，凱基銀也建議民眾可考慮分批酌量增持外幣，做中長期資產的規劃。即日起，凱基銀行網路銀行及行動銀行提供外幣換匯優惠，美元 / 澳幣優惠 3 分、歐元優惠 5 分，及人民幣、日幣等 8 種外幣換匯優惠。建議民眾可隨時留意匯率，在最佳匯率時刻直接透過網、行銀操作，輕鬆完成換匯，讓資金運用更具效率。

