〈金寶經營權之爭〉沈軾榮發三點聲明回擊 對現任總座陳威昌提出誣告

金寶 (2312-TW) 總經理陳威昌今 (9) 日代表公司，赴北檢控告前總經理沈軾榮涉嫌偽造文書以及違反營業秘密，對此，沈軾榮下午也發表三點聲明，指出金寶爭議事件屬媒體報導且金管會已開罰、呼籲金寶誠實面對公司治理的問題、並對陳威昌提出誣告。

沈軾榮表示，針對金寶今日記者會，提出三點聲明，第一、金寶爭議事件屬媒體報導且金管會已開罰，金寶董事長之子許介立領 6257 張員工庫藏股一案，已被金管會證期局以許介立違反利益迴避競業禁止... 等，對金寶董事長許勝雄開罰 72 萬，近日檢調也因為有股東提告，而開始偵辦。

沈軾榮進一步指出，金寶過去的幾個爭議事件，如群創、人頭領股... 等疑似侵害股東、員工權益之事件，皆被媒體、立委提請相關機關調查，何來惡意抹黑。

第二，沈軾榮認為，公司乃公眾利益團體，動輒影響有十多萬股東及員工，非一人一家所持有，因此，請金寶董事長許勝雄、總經理陳威昌誠實面對公司治理問題以及相關主管機關之調查，勿以改選董事、經營權來轉移違法爭議，也懇請相關主管機關調查勿枉勿縱，還給員工、股東應有之權益。

最後，沈軾榮強調，任職金寶總經理職務期間，任何決定皆依公司相關核決權限辦理，有關員工認股權分配亦皆提請董事長做最後決定，並非所得片面為之，針對惡意抹黑，將對陳威昌提出誣告以正視聽。