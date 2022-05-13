中探針Q1獲利年增1.3倍 EPS 1.05元飆6年新高

中探針 (6217-TW) 今 (13) 日公布首季財報，受惠半導體測試、連接器、新能源三大業務需求強勁，加上業外挹注，首季稅後純益 0.74 億元，較去年同期成長 1.3 倍，每股稅後純益 1.05 元，一舉創下 6 年新高。

中探針首季營收 8.24 億元，季減 0.13%，年增 21.89%，毛利率 32.78%，季增 0.19 個百分點，年增 0.93 個百分點，營益率 8.9%，季減 0.26 個百分點，年增 3.63 個百分點，稅後純益 0.74 億元，季增 17.46%，年增 131.25%，每股稅後純益 1.05 元。

展望後市，中探針半導體測試隨著與記憶體大廠合作的合作發酵，出貨量逐步攀升，且在調漲價格下，法人看好，中探針今年半導體測試業績可望年增超過 2 成。

連接器方面，中探針主力產品為 POGO PIN，可應用在各類電子產品中，也是蘋果 (AAPL-US) MagSafe 裝置的主力供應商，隨著蘋果重新將 MagSafe 導入筆電，中探針業績也看增，加上今年多個新案帶動，連接器也將迎來強勁成長。

中探針新能源也在耕耘多年後，今年迎來起飛年，其中，電動摩托車已是 Gogoro(GGR-US) 長期供應商，主要提供電池連接器、充電槍與充電樁插槽，受惠客戶掛牌上市、前往全球各地銷售，中探針出貨也可連帶提升。