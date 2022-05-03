近47萬股東注意！00878擬發0.32元現金股利 配息可望創新高

擁有近 47 萬股東的國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 今 (3) 日進行第一階段配息公告，預估配息金額每單位發放新台幣 0.32 元現金股利，有機會創下歷年來配息金額的新高，至於每單位實際配發金額將在 5 月 13 日公布，除息日則訂在 5 月 18 日，投資人最晚只要在 5 月 17 日前持有或申購，皆可參與本次配息。

00878 是國內首創季配息機制的台股 ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃，加上 ESG 選股奏效，在今年台股上沖下洗的過程中，00878 有 8 成的交易日，在大盤下跌時，00878 所追蹤的 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數卻漲多跌少。

00878 本次的公告為 2022 年第 2 次配息，擬發 0.32 元現金股利 配息可望創新高，以 4/29 淨值估算，年化配息率達 6.82%。

根據臺灣集中保管結算所與 Bloomberg 資料，截至 4 月 29 日，00878 受益人數已衝破 46 萬人大關，為 468,218 人，年增約 220%，規模達新台幣 640 億元，年增 239%，堪稱國民存股型 ETF，同時也是目前國內規模最大的 ESG 主題 ETF。

國泰永續高股息 ETF 基金經理人游日傑表示，全球聚焦 5 月 FOMC 利率會議，市場預期升息 2 碼，近期的金融市場的震盪可被視為對美國聯準會鷹派言論的壓力測試，VIX 恐慌指數 4 月份以來，從原本的 18% 一路上升至 33%，未來隨著升息政策時間表逐漸明確後，利空出盡的可能性就會增大。

游日傑進一步表示，以台股大盤來看，過去兩次在 Fed 升息後的 1 個月雖下跌逾 5%，但升息後的 1、2 季，台灣加權指數平均漲幅分別能達 4.2%、6.12%，因此可趁勢把握觸底反彈機會，低接布局。國內疫情擴大打擊市場信心，短期震盪仍難免，投資上較宜以「價值投資」角度切入為主，尋求具有低本益比、低股價淨值比，以及較高的股息收益率的標的或是透過 ETF 介入。

根據臺灣證券交易所公告之定期定額交易戶數統計排行月報表，去年 12 月底 00878 定期定額交易戶數達 39,487 戶，今年 3 月底交易戶數已達 66,554 戶，短短 3 個月成長近 69%。

法人提醒，投資人在篩選高股息 ETF 時，除了關注帳面股息率以外，也要留意資本增值表現，以免賺了股息卻賠了價差。00878 自成立以來每季皆配息，若順利按照預估金額每單位發放 0.32 元的話，本次現金股利將會創下歷年新高，且因 00878 力求降低持股周轉率及交易費用，與市場上常見另一類訴求高周轉率的「交易型」高股息 ETF 有明顯區隔。