行情崩盤之際，要選什麼股進場？

近一週以來國際股市波動的程度，完全不亞於上週。當時市場剛反映聯準會利率會議結果，經歷了觀望修正後大幅反彈；很可惜反彈只有短短一天時間，很快的市場對於通膨的擔憂再度使國際股市破底。近一週台股又跌掉了千點，你怕不怕？

這週恐慌情緒持續湧現，上週筆者也談過，短線利空出盡的反彈，預期要繼續往上走會有困難，主要就是基本面的利空跟資金面的利空會持續存在，目前來看確實如此。既然盤勢繼續走空，假設在這種環境下都沒什麼跌的個股，未來是不是更值得期待？

上週談到的智邦，後續還是在盤勢持續破底影響下，不敵市場的恐慌情緒而下跌；不過在整整一週後，台股雖然持續破底，但智邦在 5/11、5/12 連續反彈，是在網通股之中反彈力道很強勁的，兩天反彈了約 8%。由此可見，前景佳搭配股價抗跌的企業，不是說在空頭時就能讓投資人做多賺錢，但通常會跌得少，而在空頭結束後開始反彈時，就容易有不小的漲幅空間。

今天要談的標的也跟智邦有些關係，是做印刷電路板（高階線路板、厚銅板、背板 HDI 等）的 2368 金像電。在產品比重上，去年為例，伺服器約佔 50%，筆電跟網通都是各 20% 左右，因此也算是蠻純的伺服器概念股，絕對是今年值得關注的方向。

之前有提過，今年高階網路交換器的市場滲透率有望大幅提升，對於相關供應鏈來說絕對是項利多，在網通產業缺料情況緩解下，今年出貨會更加暢旺，金像電就有提供網通用印刷電路板，具備不錯產業成長前景。

這次金像電公布第一季業績，營收是在伺服器需求持續增加下有 25% 左右年增率，而毛利率不算很好，比上季少了約 1.3 個百分比，主要是在各種員工支出、運輸相關費用增加影響；每股賺 1.48 元，也大致跟去年下半年的單季表現差不多，暫時終止了連續季成長。

本季主要就是受到中國封城影響，物流方向有部分衝擊，金像電在蘇州的廠區也占了他超過 3 成的產值，4 月營收小幅月減 3%，影響性還不算太大，且國外大型資料中心建置對於零組件需求依舊很強，英特爾的 Whitley 平台部分，對於金像電整體伺服器相關的出貨比重，可望再提升約 15～20%，所以在金像電最大宗的產品部份，訂單能見度頗高，下半年也有再擴廠的打算，今年整體營運前景樂觀。

還有一點很重要的，就是近期國際股市在下殺之際，金像電表現極為抗跌，台股跌 1000 多點，金像電跌不到 4%，可以說是根本沒跌到；當然會不會像其他網通個股出現補跌，很難保證，但若行情開始止跌反彈，基本上也不會有甚麼補跌的狀況了，只容易看到他領先創高的表現，建議可持續關注。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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