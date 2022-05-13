信用卡首季刷出7826億創同期高 3家銀行刷逾千億元

金管會最新統計，國銀 3 月簽帳金額新台幣 2822 億元、首季簽帳金額 7826 億元，雙創史上同期新高；其中，國泰世華、中國信託、玉山等三家銀行首季刷卡金額都超過千億元。
截至今年 3 月底為止，共有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數達 5324 萬張、月增 23 萬張，總有效卡數 3412 萬張、月增 14 萬張。3 月簽帳金額 2822 億元，累計首季簽帳金額 7826 億元，雙創同期新高。不過，3 月疫情還未大爆發，4 月因為疫情升溫，是否影響消費動能值得關注。
從個別銀行觀察，3 月簽帳金額增幅前 5 大銀行，依序為：國泰世華銀行增加 76 億元、中信銀行和台新銀行皆增加 57 億元、玉山銀行增加 51 億元、台北富邦銀行和永豐銀行皆增加 26 億元。
若拉長時間看 1-3 月新增刷卡金額概況，前 3 名都突破 1000 億元，其中，國泰世華達 1273.8 億元，中國信託與玉山銀行則分別為 1222.8 億元、1077.6 億元。
至於新增發卡量部分，中國信託為 3 月業界唯一衝破 10 萬大關、達 10 萬 8913 張，已經連續 5 個月榮任「發卡王」；國泰世華力推 Cube 卡以 6.67 萬張攻占亞軍；後續依序為台北富邦銀行、台新銀行、玉山銀行。