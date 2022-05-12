民眾進口自用快篩免申請 留意兩規定避踩通關紅線

本土疫情嚴峻，為方便民眾防疫，衛福部放寬民眾可免申請，自行輸入 100 劑以內的自用快篩試劑，財政部關務署表示，將配合實施便捷通關，但也提醒，超過規定數量部分仍須專案申請，即便是幫親友帶貨，也得檢附證明，才能免專案申請通關。

為提高快篩試劑量能，衛福部日前宣布放寬，自 11 日起到 6 月 30 日，國人可免申請，自行進口檢測新冠病毒的快篩試劑，但每人只能輸入一次，且試劑數量不可超過 100 劑。

關務署今 (12) 日發布新聞稿表示，海關將配合採取便捷通關措施，加速民眾以快遞、郵包或是用旅客身分攜帶入境的新冠病毒快篩試劑通關，據悉，目前約有 1.4 萬劑自海外進口的快篩試劑仍暫時扣留在海關，只要符合專案免申請規定，就會儘快放行。

但關務署也提醒，目前民眾可免申請自行輸入的快篩試劑，僅限 100 劑以內且是供自用為主，超過規定 100 劑上限的數量部分，仍須申請專案核准始得通關放行。

另外，民眾如果輸入超過 100 劑部分，如果主張幫親屬購買者，得檢附相關身分證明文件佐證，免向主管機關申請專案核准。

舉例來說，民眾Ａ輸入 150 劑，自用 100 劑免申請專案核准，另 50 劑原應向主管機關申請專案核准；如Ａ主張超過的部分是替親屬Ｂ購買，並提供親屬Ｂ前開相關證明文件，也得免申請專案核准。