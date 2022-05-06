習近平一錘定音 要打贏大上海保衛戰

中共中央政治局常委會周四（5 日）召開會議，分析目前新冠肺炎疫情防控形勢，聲稱中國的防疫措施科學有效，打贏了武漢保衛戰，也一定能打贏大上海保衛戰。

中共中央政治局常委會召開會議，由總書記習近平主持會議，分析疫情防控形勢，部署防疫重點工作。高層指示要加快局部群聚案處置，「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」，協調聯動核酸檢測（PCR）、流調、隔離轉運、社區管控等環節。

中共高層說：「我們的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的。我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰。」

中共領導人表示，要全面認識黨中央確定的疫情防控方針政策，克服認識不足、準備不足等問題，揚棄輕視、無所謂、自以為是等思想，始終保持清醒頭腦，毫不動搖堅持「動態清零」總方針。

不過，在北京堅持「動態清零」政策之際，中共官媒環球時報前總編胡錫進周四下午突然在微博發文，表示成本可控的清零，才更有意義，但後來他又自行刪文。

胡錫進認為，抗疫有兩大目標：保生命安全，保經濟少受損失，一旦抗疫付出的經濟成本，比疫情傳播對經濟造成的打擊還要大，情況就會變得很糟糕；「清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義，才能鼓舞全國，起到示範作用。」