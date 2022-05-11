嬌生分拆消費者健康業務成新公司 指定CEO及財務長

嬌生公司 (JNJ-US) 周三 (11 日) 宣布，其消費者健康投資組合的現任負責人和財務長將在 2023 年分拆的獨立上市公司擔任領導人。

現任消費者健康業務負責人蒙貢 (Thibaut Mongon) 將成為獨立公司的 CEO，而魯赫 (Paul Ruh) 將繼續擔任目前的財務長官一職。蒙貢自 2019 年起擔任嬌生的消費者健康負責人，魯赫 自 2017 年起擔任財務長。

嬌生執行主席高爾斯基 (Alex Gorsky) 表示，該公司也曾向外尋求適當人才，但認為蒙貢和魯赫最有能力領導這家獨立公司。

嬌生在去年 11 月宣布，將從其快速成長的醫療設備和藥品組合中分拆消費者健康業務。

消費者健康業務生產常見的家用產品和非處方藥，例如泰諾、創可貼、李施德林、露得清和 Aveena 護膚品，以及嬌生的嬰兒用品。

2021 年，消費者健康銷售額成長 4.1% 至 146 億美元，而去年嬌生的藥品銷售額成長 14.3% 至 520 億美元，醫療器械銷售額成長近 18% 至 270 億美元。

今年第 1 季消費者保健品銷售額與 2021 年同期相比下降 1.5% 至 35.9 億美元，原因是成分和包裝材料的供應受限，尤其是其皮膚保健和美容產品。然而，嬌生財務長沃爾克 (Joe Wolk) 表示，對泰諾和 Motrin 等非處方藥的需求強勁。

近年來，消費者健康業務面臨數以萬計的訴訟，指控其滑石粉嬰兒爽身粉含有致癌石棉。嬌生創建一家已宣告破產的子公司來解決理賠問題。該公司於 2020 年停止在北美市場銷售嬰兒爽身粉，但仍在世界其他地方銷售。