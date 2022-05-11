富邦產防疫險續保要簽切結書 錠嵂保經開第一槍抗議違法

富邦產險防疫險續保再爆爭議，由於富邦產險要求保經業者簽「切結書」，才同意接受於該通路投保的案件可以續保，對此，錠嵂保經今 (11) 日開出第一槍向富邦產險提嚴正抗議，發表四大聲明指稱富邦產險此舉違反保險法。

錠嵂保經表示，富邦產險要求錠嵂應配合簽回所謂的「切結書」後，富邦產險才會予以接受續保作業，基於捍衛保戶的法律權益及職責，對富邦產險防疫保單相關措施予以嚴正聲明。

首先，錠嵂保經表示，按保險法第九條明文規定，保險經紀人係代保戶洽訂保險契約，承保或續保與否之權限歸屬保險公司，錠嵂保經並非保險契約當事人，竟要求由錠嵂切結與否而定，保險經紀人若逾越此核保權限，不僅違反保險法規，亦違反保險經紀人合約書。

其次，錠嵂保經指出，富邦產險於今 (2022) 年 4 月寄送續期保費扣款通知書予同年 5 月保險到期的保戶，將按原承保條件續保，並在契約到期前七日進行扣款。後來又於今年 4 月 18 日行文通知保經公司協助公告防疫險保單進件作業規則 (含新保與續保)，這一連串承諾保戶續保者乃富邦產險並非業務員或通路。

第三，本切結書是逼迫業務員和通路造假的行為，錠嵂保經說明，按富邦產險過往自動續保之保險契約 (例如：傷害險)，皆是富邦產險於契約到期一、二個月前即寄發續期保費扣款通知書予保戶，並於契約到期前扣款，完成續保，並無再要求業務員或通路向保戶說明丶甚至承諾續保 (事實上依法也毋須此行為)。因此，富邦產險要求業務員或通路切結有向保戶承諾續保方式、地點與時間等，完全是以進件與否逼迫業務員和通路造假。基於保險乃最大誠信契約原則，錠嵂保經實無法違心配合辦理理。

錠嵂保經強調，如前述，明明是富邦產險承諾保戶續保，本切結書卻刻意混淆事實，將責任轉嫁給業務員和通路，包括：1、按富邦產險說法是因為確認業務員承諾續保，為何切結書連保戶是否投保同業也要切結；2、保戶是否投保同業，業務員要如何確認？保戶可能未說出事實或自已投保多少保險也不清楚。3、切結書要求非保險契約當事人之業務員和通路需負額外的民丶刑事相關法律貴任，但富邦產險卻無任何責任，顯示存有諸多不合理之處。

錠嵂保經表示，為避免保戶誤解及富邦產險將無法續保的原因推究為公司和業務員未配合簽回切結書，錠嵂也正式行文給富邦產險，嚴正駁斥其要求簽回切結書的續保作業，並要求該公司應從速依約續保。同時聲明別意圖以公司未簽回切結書為由，將不續保的責任轉嫁公司和業務員。