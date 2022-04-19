再添2家防疫保單停售 富邦產險新改版確診、隔離都不賠

防疫保單賣到爆掀起下架潮，國泰產險今 (19) 日緊急停售 3 張防疫保單，旺旺友聯產險也將於今日下午 5 點 30 分停止收件。而富邦產險昨日傍晚針對原有防疫保單停止收件後，今日緊接著推出改版的「新加倍守護」專案，保費 300 元雖然有找，但值得注意的是確診、隔離都不賠。

國泰產險表示，因應疫情變化迅速，考量銷售額度已達風險胃納量，「疫定平安」A99 計畫別、「新世紀添福 2.0」附加型 1,500 型、「金安心系列一、二」防疫加選方案，已於今天上午 8 點 30 分起停止受理。

旺旺友聯產險「確診賠 2 萬、隔離賠 1 萬」的「萬無疫失」專案也將改版，故現行防疫保單僅受理至今天下午 5 點 30 分。

富邦產險 4/19 推出新改版「新加倍守護」專案。（圖：富邦產險提供）

富邦產險今天新推出改版後的「新加倍守護」，一張年繳保費 278 元，但取消確診與隔離理賠金，主打法定傳染病負壓隔離病房或加護病房住院日額保險金，最高給付 45 日，每日 2000 元，法定傳染病加護病房關懷保險金 10000 元，疫苗不良事件住院補助一次 5000 元，連續住院達 5 日（含）補助 10000 元，最高理賠金額 10 萬元，法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險金，最高理賠金額 10 萬元，殯葬費用補償金 30 萬元。

面對民眾擔憂買不到防疫保單，金管會示，業者針對防疫政策改變修改保單內容，民眾「不會買不到保單」，市面上也還有 50 幾張防疫保單，本周還有 9 張保單上架。

金管會也將對居家照護儘速擬定相關保險原則，包括居家照護者仍屬確診、居家照護的醫療行為比照「一般病房」項目進行理賠。為了防範民眾得知自己確診緊急投保，業者也拉長保單生效日至投保 4~5 天。