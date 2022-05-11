亞泰影像首季EPS 1.73元 估Q2營收持平去年同期

亞泰影像 (4974-TW) 今年第一季稅後純益 1.25 億元，改寫 10 季以來新高，每股純益 1.73 元，總經理吳淑品今 (11) 日出席法說會表示，由於品牌廠較去年保守，估今年第二季營收約與去年同期 10.67 億元持平，毛利率比第一季的 15.26% 佳。

亞泰影像第一季營收為 10.12 億元，毛利率為 15.26%，季減 0.94 個百分點，年增 0.19 個百分點，首季稅後純益 1.25 億元，改寫 10 季以來新高，季增 45.58%，年增 34.62%，每股純益 1.73 元。

亞泰影像總經理吳淑品指出，亞泰影像規劃進行緬甸、東莞擴廠案，已在 4 月初全數完成，合計年產能已達 3800 萬套，如營運效益拉升，預期今年總產能可達 4000 萬套，亞泰影像去年資本支出 1.89 億元，預估今年資本支出約 5000 萬元，主要用於自動化。

吳淑品指出，由於疫情、船運、電子料供應鏈調度緊張，第二季需謹慎應對。

投資人詢問亞泰董事長賴以仁公子賴俊豪將進入董事會，是否意謂公司傳承? 吳淑品表示，賴俊豪擔任董事長特助超過 10 年，在大陸廠區服務，對公司營運背景有相當了解，加入亞泰影像董事會有助於公司永續發展經營。

亞泰影像去年稅後純益 4.25 億元，年增 14%，每股純益 5.87 元，擬配發 4.3 元現金股利。