上曜可立即銷售建案金額逾45億元貢獻營運 毛利率可望逾50%

上曜建設 (1316-TW) 今 (11) 日受邀出席券商線上法人說明會，由於上曜布局大台南地區建案共有 14 案，董事長張祐銘指出，包括「梅菲爾」、「湖美帝璟」在內的可立即銷售建案金額達 45.7 億元，毛利率可站上 50% 水準，至於今年初正式推案的九份子「湖映白」案，預估毛利率也可維持此一水準。

上曜建設 4 月起「梅菲爾」、「湖美帝璟」兩案取得使用執照，陸續交屋入帳，營收走高到 2.51 億元，月增 60.67%，年增 2.2 倍，為 2020 年 7 月以來新高。在這兩大建案在未來半年內進入交屋入帳高峰、加上單坪房價持續推高，有望成為今年上曜營收助力。

上曜今年初正式開工、推案的九份子「湖映白」北基地案，市場預估總銷金額將超過 65 億元以上，上曜指出，此一預售個案目前銷售率已達 60%，坪價並創區域新高。

上曜建設目前手中包括「梅菲爾」、「湖美帝璟」在內的可立即銷售建案金額達 45.7 億元，毛利率估可站上 50% ，至於今年初正式推案的九份子「湖映白」案，預估毛利率也可維持此一水準，南基地案預計於 2023 年銷售。

張祐銘強調，在目前的房地產市場氛圍上，自住客反而願意用更高的價錢來買到更高品質的居住環境，與投資客只在乎能不能脫手，習慣性殺價的消費模式有所不同。

上曜去年稅後虧損 8563 萬元，每股虧損 0.5 元，近期董事會決議擬辦理減資 8％，減資後之股本為 21.39 億元，主要為彌補帳上的 1.87 億元累計虧損，改善財務結構。