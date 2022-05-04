網通廠首季財報 合勤控純益年增156% 啟碁EPS 0.77元3年同期高

網通大廠啟碁 (6285-TW)、合勤控 (3704-TW) 今 (4) 日公布第一季財報，啟碁稅後純益 3.01 億元，季減 9.06%、年增 10.2%，每股純益 0.77 元，創 3 年同期新高；合勤控稅後純益 3.25 億元，季增 86%、年增 156%，每股純益 0.74 元。

啟碁第一季營收 194.5 億元，季增 2.1%、年增 26.8%，毛利率 10.5%，季增 0.3 個百分點、年減 0.4 個百分點，營益率 1.23%，季增 0.2 個百分點、年減 0.5 個百分點，稅後純益 3.01 億元，季減 9.06%、年增 10.2%，每股純益 0.77 元。

法人表示，啟碁第一季網通營收占 51%、車用占 33%、智慧居家 12%，其他 4%。展望後市，法人預期，昆山疫情封城雖使啟碁部分產能受影響，第二季營收仍可望優於上季，在 IC 缺料趨緩、越南新廠產能利用率提升下，今年營收可望雙位數成長。

合勤控第一季營收 70.29 億元，季增 9.9%、年增 2.2%，毛利率 19.4%，季增 9.2 個百分點、年增 8.5 個百分點，營益率 2.8%，季增 1.8 個百分點、年增 1.1 個百分點，稅後純益 3.25 億元，季增 86%、年增 156%，每股純益 0.74 元。

展望未來，合勤控執行長楊國榮表示，上半年長短料加上運輸等問題，營收估持平去年同期，毛利率有壓，但下半年缺料可望緩解，營收、毛利率將逐步上揚，全年營收估雙位數成長，毛利率可維持過往平均 23-24% 水準。