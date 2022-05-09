台嘉碩加入國家隊 500萬劑快篩試劑5月底前抵台

台灣對疫情擬採取「篩檢代替隔離」方式，頻率元件廠台嘉碩 (3221-TW) 子公司嘉碩生醫代理韓國 COVID-19 抗原快篩產品，今 (9) 日獲得衛福部食藥署緊急輸入許可並簽約，將在取得 EUA 後於 5 月底前完成 500 萬劑進口提供政府運用，台嘉碩進口這批快篩試劑最快 5 月 13 日首批到貨。

由嘉碩生醫與衛福部簽約進口的 500 萬劑抗原快篩試劑，每劑金額為 95 元，合約總金額 4.75 億元，預計 5 月底前全數進口，並在衛福部完成驗收後入帳，預估對台嘉碩第二季營收具挹注效果。

嘉碩生醫與衛福部簽約進口的 500 萬劑 COVID-19 抗原快篩，為來自韓國 GenBody 公司授權，台灣目前疫情升溫且單日確診數已達 4 萬人，嘉碩生醫也擬加速自韓國 GenBody 增加採購量。

嘉碩生醫代理韓國 COVID-19 抗原快篩產品，去年 6 月 25 日取得核准專業版快篩產品，今年 4 月 21 日則獲核准專案輸入家用版產品，嘉碩生醫在先前進口的產品因市場需求急，庫存已去化一空，先前採購 80 萬劑之後，嘉碩已再度向韓國 GenBody 公司協調供應量能並增加訂單。

台嘉碩對嘉碩生醫經營十分積極，嘉碩生醫除已取得符合 GMP 規範之外，並拿下醫療器材販賣執照，至於取得原廠 GenBody 的快篩產品在台代理總經銷，是透過投資持股 24.54% 的韓國 SAWNICS 牽線而達成。

台嘉碩 2022 年首季營收 7.18 億元，年增 12.21%，由於出貨結構轉佳，毛利率為 27.45%，季增 0.88 個百分點，年增 10.78 個百分點，稅後純益為 8373 萬元，每股純益為 0.82 元。

公司預估，第二季在石英元件的出貨結構的改善之下，本業營收將較第一季佳，同時並有進口快篩試劑的加入營收，對於毛利率也有幫助向上提升的功效。

台嘉碩董事會已通過以母公司支援嘉碩生醫約 3 億元資金。