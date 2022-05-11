迎接疫後經濟 觀光局研議出入境團客操作指引

日、韓、星等亞洲主要國家已陸續宣布邊境解封措施，儘管台灣 COVID-19 確診數持續攀升，但政府逐步鬆綁管制，為疫後經濟做準備，交通部觀光局今 (11) 日邀集旅行社業者，舉辦防疫講習，並透露正與指揮中心研議旅行業辦理出、入境團客操作指引 (草案)，將就執行做法持續與業者溝通。

全球目前已有超過 12 個國家或地區施行免隔離，包括美國、英國、歐盟、泰國、澳洲及日本等，但須符合接種疫苗或 PCR 檢測等規定；南韓政府日前宣布民眾可在戶外脫下口罩後，日本也跟進解禁。台灣方面，指揮中心預估本土疫情高峰將落在 5 月下旬至 6 月初，7 月可望往下走，待醫療量能回復，屆時 COVID-19 有機會從從第 5 類傳染病降至第 4 類。

觀光局今天辦理「旅行業從業人員及導遊、領隊人員防疫講習」，提升從業人員、導遊及領隊防疫知能的概念，並透過專家分享鄰近國家日、韓在疫後旅遊生態及疫後產品規劃之大不同，進一步瞭解觀光產業在疫後應有之準備。

觀光局主任秘書林佩君表示，過去 2 年多，受疫情衝擊，百工百業同遭重大影響，觀光產業尤其受創甚鉅，交通部配合行政院政策，自 2020 年起迄今陸續辦理旅行業薪資及生計費用補貼、各項紓困補助、觀光產業融資貸款及利息補貼，以及獎勵旅行業推廣特色團體旅遊等，感謝旅行業界共體時艱。

觀光局局長張錫聰指出，這類講習有其必要性，同時鼓勵各旅行產業公協會自行辦理，而觀光局也正與指揮中心研議旅行業辦理 (出) 入境團體旅客操作指引 (草案)，並就執行做法持續與旅行業溝通，為疫後國際觀光積極準備。

此次講習參加成員分別有旅行業全聯會、品保協會與台北、台中、高雄、南投等旅行公會及導遊協會、領隊協會。現場除了有近 70 位學員外，在觀光局臉書粉絲團的直播線上同時也有近 500 人的業者參與。